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Сенаторы США призвали Трампа усилить поддержку Украины

Обращение к президенту подписали 12 сенаторов-республиканцев и 15 демократов

Фото: Timothy L. Hale\Zuma\TASS

Группа из 27 американских сенаторов обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении РФ из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters.

«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы повторяем призыв увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в обращении.

Отмечается, что обращение подписали 12 сенаторов-республиканцев и 15 демократов.

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что неопределенность позиции Трампа к кризису на Украине тормозит его разрешение.

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Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Сенаторы США призвали Трампа усилить поддержку Украины

Сенаторы США призвали Трампа усилить поддержку УкраиныОбращение к президенту подписали 12 сенаторов-республиканцев и 15 демократов

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