Сенаторы США призвали Трампа усилить поддержку Украины

Группа из 27 американских сенаторов обратилась к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом проводить жесткую политику в отношении РФ из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters.

«В свете продолжающейся агрессии России и неоднократных отказов уважать территориальную целостность и суверенное право Украины самостоятельно определять свою судьбу, мы повторяем призыв увеличить политическую, экономическую и военную поддержку Украины», — говорится в обращении.

Отмечается, что обращение подписали 12 сенаторов-республиканцев и 15 демократов.

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что неопределенность позиции Трампа к кризису на Украине тормозит его разрешение.