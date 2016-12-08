Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Минобороны РФ передаст землю под возведение «Тверь-Экспо»

Выставочный центр расположится на территории бывшей химбазы

Министерство обороны РФ передаст региону землю для строительство «Тверь-Экспо». Выставочный центр возведут на территории бывшей химбазы военного ведомства.

Земля может быть передана области до конца 2016 года. Площадь передаваемых участков не уточняется, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

Выставочный центр будет построен на территории ООО «2462 Центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» в Заволжском районе Твери. Химзавод является одним из старейших предприятий Твери, оно было основано в 1926 году.

«Тверь-Экспо» станет центральной презентационной площадкой региона. Он займет территорию в 100 тыс. кв. м. Планируется, что выставочный центр создаст 3 тыс. новых рабочих мест. Объект планируется ввести в строй в течение ближайших 10 лет.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Минобороны РФ передаст землю под возведение «Тверь-Экспо»

Выставочный центр расположится на территории бывшей химбазы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке