Минобороны РФ передаст землю под возведение «Тверь-Экспо»

Министерство обороны РФ передаст региону землю для строительство «Тверь-Экспо». Выставочный центр возведут на территории бывшей химбазы военного ведомства.



Земля может быть передана области до конца 2016 года. Площадь передаваемых участков не уточняется, передает ИА «ТВЕРИГРАД».



Выставочный центр будет построен на территории ООО «2462 Центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» в Заволжском районе Твери. Химзавод является одним из старейших предприятий Твери, оно было основано в 1926 году.

«Тверь-Экспо» станет центральной презентационной площадкой региона. Он займет территорию в 100 тыс. кв. м. Планируется, что выставочный центр создаст 3 тыс. новых рабочих мест. Объект планируется ввести в строй в течение ближайших 10 лет.

