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Пятница,
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«Краснодар» в меньшинстве уступил «Ницце» в Лиге Европы

В середине второго тайма арбитр удалил защитника Андреаса Гранквиста и назначил пенальти

«Краснодар» проиграл французской «Ницце» в заключительном туре группового раунда Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Российская команда вышла вперед на 51-й минуте благодаря голу Федора Смолова. Однако уже на 61-й минуте Андреас Гранквист нарушил правила в своей штрафной и был удален с поля, а «Ницца» получила право на пенальти.

11-метровый удар реализовал Алекси Босетти. На 77-й минуте победный мяч забил Максим Ле Маршан. Результат не имел никакого значения с турнирной точки зрения, поскольку «Краснодар» досрочно вышел в плей-офф со второго места.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 12 декабря.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«Краснодар» в меньшинстве уступил «Ницце» в Лиге Европы

В середине второго тайма арбитр удалил защитника Андреаса Гранквиста и назначил пенальти

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