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Минздрав упростит доступ к препаратам, содержащим наркотики

Нововведение призвано улучшить качество жизни пациентов с хроническими болями

Министерство здравоохранения РФ предлагает установить менее строгие меры контроля при выписывании и обращении двух комбинированных обезболивающих препаратов, содержащих наркотические вещества. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о препаратах, в состав которых помимо малых доз наркотического вещества входит налоксон — таргине (содержит оксикодон, используется для купирования хронической боли) и бупраксоне (содержит бупренорфин, используется для снятия острой боли).

В Минздраве уточнили, что данная мера соответствует Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года. Она предусматривает внедрение лекарственных средств, содержащих наркотики, извлечение которых легкодоступным путем невозможно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минздрав упростит доступ к сильным обезболивающим

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Минздрав упростит доступ к препаратам, содержащим наркотики

Нововведение призвано улучшить качество жизни пациентов с хроническими болями

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