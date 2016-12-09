Вяземский о Сорокине: «Литература идет куда-то в пятую точку»

Известный телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский в рамках интервью, посвященного юбилейному, 25-му сезону популярной программы «Умницы и умники», высказал свое отношение к современной отечественной литературе.

«Мне сложно рассуждать о современной прозе, которая сейчас продается. Сорокин, Пелевин, Прилепин — я читаю их сам. Пытаюсь понять, зачем они так все убивают, почему вместо человека хотят увидеть животное, почему видят только отрицательные стороны», — отметил Вяземский.

Отвечая на вопрос, какой век сейчас переживает русская литература, 65-летний писатель ответил, что «литература идет куда-то в пятую точку». «То, что там описывается, то, чем всё это «пахнет», иначе охарактеризовать нельзя», — сказал Вяземский, комментируя антиутопию Владимира Сорокина «День опричника». Отметим, что в 2013 году эта повесть Сорокина была номинирована на Международную Букеровскую премию.

«Есть авторы, которые пытаются стать настоящими, писать о том, что должен показывать писатель по призванию. Но у них [современных писателей] не получается, в этом проблема. Просто Бог не дал. Поэтому они идут по простому пути. Описать настоящую любовь очень сложно, для этого нужен талант. И написать так, чтобы это было интересно читать. А описать грех очень просто», — резюмировал телеведущий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



Юрий Вяземский: «Проблема молодежи — бесконечные тусовки в соцсетях»