Минобороны начнет готовить военных медиков

Главное медицинское управление Министерства обороны приняло программу обучения, которая рассчитана на подготовку медицинских специалистов со знанием дисциплин по военно-полевой хирургии, реабилитации раненых и тяжелобольных военнослужащих. Таким специалистам придется работать не только в военных госпиталях, но и непосредственно на поле боя.

«В связи с высокой потребностью в подготовленных профессиональных кадрах среднего звена в Москве возобновлена подготовка по специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов общеобразовательной школы», — рассказал «Известиям» начальник московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковник Вячеслав Половинка.

По словам специалиста, одна из главных задач подготовки состоит в том, чтобы сразу погрузить обучаемых в военную атмосферу. Начиная с первых месяцев учебы студенты будут практиковаться в ведущих военно-медицинских учреждениях Минобороны.

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