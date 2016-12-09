Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Минобороны начнет готовить военных медиков

Медсестры и фельдшеры должны будут оказывать помощь на поле боя

Главное медицинское управление Министерства обороны приняло программу обучения, которая рассчитана на подготовку медицинских специалистов со знанием дисциплин по военно-полевой хирургии, реабилитации раненых и тяжелобольных военнослужащих. Таким специалистам придется работать не только в военных госпиталях, но и непосредственно на поле боя.

«В связи с высокой потребностью в подготовленных профессиональных кадрах среднего звена в Москве возобновлена подготовка по специальности «Сестринское дело» на базе 11 классов общеобразовательной школы», — рассказал «Известиям» начальник московского филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковник Вячеслав Половинка.

По словам специалиста, одна из главных задач подготовки состоит в том, чтобы сразу погрузить обучаемых в военную атмосферу. Начиная с первых месяцев учебы студенты будут практиковаться в ведущих военно-медицинских учреждениях Минобороны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Минобороны появятся сестры милосердия

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Минобороны начнет готовить военных медиков

Медсестры и фельдшеры должны будут оказывать помощь на поле боя

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке