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Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия поднялась в рейтинге после неудачи российских клубов в Лиге Европы

Россия завершила 2016 год на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию после неудач «Зенита» и «Краснодара» в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, суммарные коэффициенты Португалии и России за последние пять сезонов не изменились — 48,732 балла у России и 48,998 — у португальцев.

Отметим, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить в Лигу чемпионов-2018/19 три клуба.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия поднялась в рейтинге после неудачи российских клубов в Лиге Европы

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