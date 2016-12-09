Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия завершила 2016 год на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию после неудач «Зенита» и «Краснодара» в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, суммарные коэффициенты Португалии и России за последние пять сезонов не изменились — 48,732 балла у России и 48,998 — у португальцев.



Отметим, что шестое место в рейтинге УЕФА позволяет заявить в Лигу чемпионов-2018/19 три клуба.

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