В московском метро могут отключить сотовую связь

Столичный метрополитен в ближайшее время может отключить электропитание базовых станций сотовой связи, которые работают без разрешения Роспотребнадзора, приводит ТАСС сообщения СМИ.

Соответствующее решение было принято на совещании представителей метрополитена и Роспотребнадзора. Метро планирует отключить электропитание базовых станций, на которые не оформлены санитарно-эпидемиологические заключения и заключения о согласовании функционирования радиотехнического оборудования.

Отключения грозят станциям «Вымпелком», «Мегафон» и МТС, затянувших с продлением разрешений на старое оборудование из-за согласованных планов модернизации сетей к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Данная мера не затронет Tele2, поскольку заключения действуют три года, а оператор вышел на московский рынок в 2015 году.

