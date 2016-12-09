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Клинтон призывает к борьбе с опасными для жизни газетными «утками»

Бывший кандидат в президенты США обратила внимание Конгресса на «эпидемию» ложных новостей, угрожающих демократии

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвал Конгресс обратить внимание на «эпидемию» ложных новостей, которая захлестнула Америку. Клинтон призвала законодателей поскорее дать этой напасти отпор.

«Эпидемия злонамеренных недостоверных новостей и лживой пропаганды захлестнула в течение минувшего года соцсети. Теперь уже ясно, что так называемые фейковые новости могут иметь последствия в реальном мире», — цитирует Клинтон ТАСС.

Известно, что многие однопартийцы демократа Клинтон полагают, что именно распространение в интернете «уток», направленных на то, чтобы опорочить бывшего госсекретаря, и стали одной из причин ее провала на выборах президента.

Однако сама экс-кандидат придерживается иного мнения: «Жизни людей подвергаются угрозе. Это опасность, которой необходимо заняться, причем заняться быстро», — подчеркнула Клинтон.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Клинтон призывает к борьбе с опасными для жизни газетными «утками»

Бывший кандидат в президенты США обратила внимание Конгресса на «эпидемию» ложных новостей, угрожающих демократии

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