Кореянку обвинили в гибели россиян в ДТП на Пхукете

В Таиланде полиция острова Пхукет предъявили гражданке Южной Кореи обвинения в неосторожном вождении, повлекшем за собой ДТП, в котором погибли двое россиян.

38-летняя Ли Хиеми выехала на своей Toyota Vios на встречную полосу, не справившись с управлением, где врезалась в мотоцикл, на котором ехали 25-летний Евгений Островский и 26-летний Дмитрий Лихтин, передает «Лента.ру».

После аварии кореянка прошла освидетельствование на наличие в крови алкоголя, результаты будут готовы в ближайшее время.

Если Ли Хиеми признают виновной в гибели молодых людей, то если грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 200 тысяч тайских батов (около 5 тысяч долларов).Если также выяснится, что женщина села за руль пьяной, наказание ужесточат.

Напомним, авария, унесшая жизни Островского и Лихтина произошла в ночь на 6 декабря.