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Пятница,
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Центробанк лишил лицензий сразу четыре крупных банка

Речь идет о Вега-банке, М2М Прайвет-банке, Международном банке развития и коммерческом «Русском финансовом альянсе»

Банк России отозвал с 9 декабря 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого Вега-банка, московского М2М Прайвет Банка, московского Международного банка развития и коммерческого банка «Русский финансовый альянс».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, Вега-банк неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов. Кроме того, банк не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

М2М Прайвет-банк, согласно данным регулятора, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Международный банк развития, по сообщению ЦБ РФ, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Коммерческий банк «Русский финансовый альянс» оказался неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток. Требования надзорного органа о представлении в ЦБ РФ достоверной отчетности, отражающей ее реальное финансовое положение, кредитная организация не выполнила.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Центробанк лишил лицензий сразу четыре крупных банка

Речь идет о Вега-банке, М2М Прайвет-банке, Международном банке развития и коммерческом «Русском финансовом альянсе»

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