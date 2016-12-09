Центробанк лишил лицензий сразу четыре крупных банка

Банк России отозвал с 9 декабря 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого Вега-банка, московского М2М Прайвет Банка, московского Международного банка развития и коммерческого банка «Русский финансовый альянс».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ РФ, Вега-банк неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов. Кроме того, банк не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

М2М Прайвет-банк, согласно данным регулятора, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

Международный банк развития, по сообщению ЦБ РФ, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Коммерческий банк «Русский финансовый альянс» оказался неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток. Требования надзорного органа о представлении в ЦБ РФ достоверной отчетности, отражающей ее реальное финансовое положение, кредитная организация не выполнила.