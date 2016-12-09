В Омске из банка менеджер украл более 5 млн рублей

Завершено расследование дела о крупной краже в одном из банков Омска. Все похищенные деньги удалось вернуть вкладчикам.



Основанием для возбуждения дела стало заявление руководства финансовой организации о том, что во время внутренней проверки стало известно о хищении денег со счетов пяти клиентов. В общей сложности пропало 5,4 млн рублей.

Выяснилось, что со вкладами этих клиентов работал недавно уволившийся сотрудник. Он закрывал вклады, либо оформлял кредитные карты. Деньги обналичивал и тратил на личные нужды, сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Сейчас бывший банковский клерк находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.