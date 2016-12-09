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Путин потребовал не допустить проблем с «рабочим» чемпионатом в Казани

Он запланирован на 2019 год

Президент России потребовал от правительства и конкретно от Министерства образования безусловного выполнения поручений по организации чемпионата мира по рабочим профессиям.

Он должен пройти в Казани в 2019 году.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране с каждым годом появляется всё больше высококвалифицированных рабочих, которые могут решать задачи на новом технологическим уровням. А турниры WorldSkills способствуют развитию профессионального образования, используя лучшие мировые практики.

Как напоминает ProKazan.ru, в августе прошлого года столица Татарстана получила право проведения всемирного рабочего чемпионата WorldSkills 2019. Она обошла Париж и Шарлеруа.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Путин потребовал не допустить проблем с «рабочим» чемпионатом в Казани

Он запланирован на 2019 год

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