Путин потребовал не допустить проблем с «рабочим» чемпионатом в Казани

Президент России потребовал от правительства и конкретно от Министерства образования безусловного выполнения поручений по организации чемпионата мира по рабочим профессиям.



Он должен пройти в Казани в 2019 году.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране с каждым годом появляется всё больше высококвалифицированных рабочих, которые могут решать задачи на новом технологическим уровням. А турниры WorldSkills способствуют развитию профессионального образования, используя лучшие мировые практики.

Как напоминает ProKazan.ru, в августе прошлого года столица Татарстана получила право проведения всемирного рабочего чемпионата WorldSkills 2019. Она обошла Париж и Шарлеруа.