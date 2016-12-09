Медики не выписывали бесплатные лекарства больной эпилепсией девочке

В Башкирии медики отказывались выписывать бесплатные лекарства 11-летней девочке, больной эпилепсией.



Расследованием нарушений занималась Благовещенская межрайонная прокуратура. Сейчас они устранены.



Проверка установила, что ребенок имел право на бесплатные лекарства. Однако родителям отказывали в этом с июня 2014 года. Врачи объясняли, что на это в бюджете нет денег, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.



Сейчас девочка получила часть необходимых медикаментов. Ей также предоставили противоэпилептический препарат.



Чтобы добиться выписки еще двух видов лекарств, прокуратура обратилась в суд.