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Крупное ДТП под Воронежем

В результате столкновения фуры с легковым автомобилем два человека погибли

В Воронежской области произошла смертельная авария. Легковой автомобиль ВАЗ 2114 врезался в грузовик MAN.  

Это случилось в Аннинском районе на 357-м км автодороги Курск–Борисоглебск–Саратов. Водитель и пассажир легковушки погибли, еще три человека, находившихся в машине, пострадали, сообщает РИА «Воронеж».

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель отечественного автомобиля ехал из Воронежа в сторону Саратова. При обгоне по встречке он врезался в фуру.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Крупное ДТП под Воронежем

В результате столкновения фуры с легковым автомобилем два человека погибли

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