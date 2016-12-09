Крупное ДТП под Воронежем

В Воронежской области произошла смертельная авария. Легковой автомобиль ВАЗ 2114 врезался в грузовик MAN.



Это случилось в Аннинском районе на 357-м км автодороги Курск–Борисоглебск–Саратов. Водитель и пассажир легковушки погибли, еще три человека, находившихся в машине, пострадали, сообщает РИА «Воронеж».



Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель отечественного автомобиля ехал из Воронежа в сторону Саратова. При обгоне по встречке он врезался в фуру.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.