Арт-объект с символом Нового года установили в Тамбове

Арт-объект с изображением символа Нового года — тамбовского волка установили в городе возле ледового дворца спорта «Кристалл». Конструкция располагается напротив 15-метровой новогодней елки, вечером она будет подсвечиваться неоновыми лампами, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, символом Нового года стал тамбовский волк. Новый талисман был утвержден в честь назначения Тамбова официальной столицей предстоящего Нового года в России. Автором логотипа стала местная художница Ольга Соловьева.

Ранее суд по интеллектуальным правам признал бренд «Тамбовский волк» народным достоянием.

Новогодние мероприятия в Тамбове начнут отмечать с 10 декабря. Празднования продлятся до 8 января 2017 года. В городе проведут праздник Снегурочек, новогодний квест, презентацию большой коллекции ледяных скульптур, которые украсят парк усадьбы Асеевых, а также организуют гастрономический фестиваль и Рождественские гуляния. В усадьбе Асеевых также состоятся лазерное шоу и Рождественский бал, а по всему городу будут проходить концерты, работать ледовые катки и праздничные площадки.