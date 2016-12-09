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СМИ сообщили о повестке трансферного совещания «Зенита»

Руководство клуба обсудит усиление основного и дублирующего составов

Перед отпуском футбольный клуб «Зенит» проведет совещание, на котором будут обсуждаться планы по усилению команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

В совещании примут участие генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов, главный тренер команды Мирча Луческу, старший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, руководитель клубной селекции Антон Евменов и скауты, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам собеседника агентства, на совещании обсудят усиление не только основного состава, но и дублирующей команды. В частности, будет рассматриваться вопрос об усилении группы атаки «Зенита-2» и возможные варианты приобретений в линию обороны основного состава. Также ожидается обсуждение приобретения молодых футболистов, которые позже смогут выступать за дубль и за основной состав. Источник отмечает, что на рассмотрение будет представлено большое количество латиноамериканских футболистов.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

СМИ сообщили о повестке трансферного совещания «Зенита»

Руководство клуба обсудит усиление основного и дублирующего составов

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