Брянские казаки смогут бесплатно пользоваться городскими помещениями

Решение о бесплатном предоставлении помещений общественным организациям было принято на заседании городского комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, сообщает ресурс NASHBRYANSK.

В частности, одно помещение в безвозмездное пользование получит региональное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». Оно занимается патриотическим воспитанием детей.

Бесплатно помещение получило и станичное казачье общество «Свенская». Местные казаки возрождают традиции региона.

Брянские депутаты объяснили, что таким образом хотят поддержать городских общественников.

Стоит отметить, что сейчас в Брянской области действует 20 организаций, объединяющих казаков. В регионе действует губернаторская программа, призванная возродить это движение.