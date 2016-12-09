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Брянские казаки смогут бесплатно пользоваться городскими помещениями

Так местные власти решили поддержать их деятельность

Решение о бесплатном предоставлении помещений общественным организациям было принято на заседании городского комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, сообщает ресурс NASHBRYANSK.

В частности, одно помещение в безвозмездное пользование получит региональное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». Оно занимается патриотическим воспитанием детей.

Бесплатно помещение получило и станичное казачье общество «Свенская». Местные казаки возрождают традиции региона.

Брянские депутаты объяснили, что таким образом хотят поддержать городских общественников.

Стоит отметить, что сейчас в Брянской области действует 20 организаций, объединяющих казаков. В регионе действует губернаторская программа, призванная возродить это движение.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Брянские казаки смогут бесплатно пользоваться городскими помещениями

Так местные власти решили поддержать их деятельность

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