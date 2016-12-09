Источник: Исинбаева снимет кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева снимет свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«Во время выступления, которое у Исинбаевой запланировано в ближайшее время, она объявит о снятии своей кандидатуры в связи с последними назначениями в РУСАДА и ОКР», — приводит его слова «Р-Спорт».

Собеседник агентства не уточнил, снимет ли спортсменка свою кандидатуру в чью-то пользу.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА началась в Москве в 11.00. По ее итогам будет объявлен новый руководящий состав спортивной организации.

Ранее сообщалось, что кроме Исинбаевой на пост президента претендуют действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь организации Михаил Бутов и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.