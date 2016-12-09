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Дендропарк построят рядом с Kazan-Arena

Работы на территории вокруг стадиона обещают закончить к началу Кубка конфедераций

Дендропарк, спортивная площадка и эконабережная с оранжереей для краснокнижных растений появятся рядом со стадионом Kazan-Arena.

По словам представителей администрации стадиона, на части набережной Казанки будет создан единый спортивно-развлекательный кластер. 

Как заявил журналистам генеральный директор стадиона Радик Миннахметов, он объездил около сотни стадионов по всей стране, и на территории, прилегающей к ним, в основном парковки.

«Природы у нас на Kazan-Arena не хватает. С 2013 года мы занимались привлечением инвестиций, а в последний год — привлечением инвестиций именно для благоустройства площадок стадиона», — сообщил Миннахметов, которого цитирует ИА «Татар-информ».

Во сколько обойдется благоустройство территории, руководитель стадиона не уточнил. Работы по созданию зеленой зоны обещают завершить к началу Кубка конфедераций.

Напомним, стадион Kazan Arena был возведен к Универсиаде 2013 года. Сегодня это крупнейший спортивный объект в Поволжье, предназначенный для соревнований и бизнеса. На территории стадиона есть отель, ресторан, спортивные бары и фитнес-клуб.

Медиафасад Kazan Arena считается крупнейшим в Европе. Его площадь — 3, 7 тыс. кв. м.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Дендропарк построят рядом с Kazan-Arena

Работы на территории вокруг стадиона обещают закончить к началу Кубка конфедераций

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