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Более 200 тыс. человек остались без электричества на Юге России

В Ростовской области электроснабжение отсутствует на ряде социально значимых объектах региона

В результате сильного ветра с мокрым снегом больше 204 тыс. человек остались без электричества в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области. Об этом сообщили в Южном региональном центре МЧС РФ.

Всего в зоне отключения оказались 277 населенных пунктов 33 муниципальных образования. Аварии вызваны сильным ветром, порывы которого достигали до 30 м/с, а также осадками в виде дождя и мокрого снега и гололедом, сообщает сайт НТВ.Ru.

Над устранение последствий аварий работают 166 бригад энергетиков, в которых задействованы более 600 человек и 156 единиц техники.

Кроме того, МЧС предупреждает о возможном подъеме уровня воды в устье Дона.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Более 200 тыс. человек остались без электричества на Юге России

В Ростовской области электроснабжение отсутствует на ряде социально значимых объектах региона

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