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В предприятия Самарской области вложатся индийские компании

Инвестиции составят до $100 млн

Работой предприятий в Самарской области заинтересовалась индийская компания Star Oversis.

Ее гендиректор Атул Упадхайай уже встретился с замминистра сельского хозяйства области Романом Некрасовым, передает TLTGorod.ru.

В частности, обсуждаются вложения индийской стороны в проекты по глубокой переработке зерна и производства пектина. Возможно совместное строительство птицефабрики, свиноводческого комплекса и двух молочных ферм.

Глава индийской компании заявил о том, что он готов не только закупать в области зерновые культуры в больших объемах, но и выращивать их здесь.

Сумма инвестиций в эти проекты может составить от $5 млн до $100 млн.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В предприятия Самарской области вложатся индийские компании

Инвестиции составят до $100 млн

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