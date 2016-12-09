В предприятия Самарской области вложатся индийские компании

Работой предприятий в Самарской области заинтересовалась индийская компания Star Oversis.



Ее гендиректор Атул Упадхайай уже встретился с замминистра сельского хозяйства области Романом Некрасовым, передает TLTGorod.ru.

В частности, обсуждаются вложения индийской стороны в проекты по глубокой переработке зерна и производства пектина. Возможно совместное строительство птицефабрики, свиноводческого комплекса и двух молочных ферм.

Глава индийской компании заявил о том, что он готов не только закупать в области зерновые культуры в больших объемах, но и выращивать их здесь.

Сумма инвестиций в эти проекты может составить от $5 млн до $100 млн.

