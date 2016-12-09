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Группы PPF и EMMA CAPITAL продали ритейлер «Эльдорадо»

Было достигнуто соглашение с группой российских инвесторов о продаже 100% акций сети магазинов электроники и бытовой техники

Компаниям PPF Group N.V.и EMMA Capital договорились с группой российских инвесторов, которая связана с финансовой и инвестиционной группой «Сафмар» о продаже 100% акций сети магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо».

Об этом сообщается на сайте компании PPF Group N.V.

С 2008 года один из крупнейших российских ритейлеров электроники и бытовой техники принадлежал группе PFF (с 2014 года также и группе EMMA CAPITAL). За этот срок компания стала мультиканальным универсальным ритейлером, который предлагает линейку разнообразных товаров для дома, а также одним из лидеров онлайн-продаж.

ФАС РФ одобрила приобретение соответствующих прав новых владельцем «Эльдорадо». Стоимость сделки по соглашению обеих сторон не сообщается.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Группы PPF и EMMA CAPITAL продали ритейлер «Эльдорадо»

Было достигнуто соглашение с группой российских инвесторов о продаже 100% акций сети магазинов электроники и бытовой техники

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