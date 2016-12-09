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Государственная дума изменила график отпусков

Весенняя сессия 2017 года продлена до конца июля

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление, согласно которому весенняя сессия продлевается в 2017 году до конца июля.

Весенняя сессия начнется сразу после новогодних праздников, с 9 января и закончится 30 июля. Ее продление будет компенсировано возможностью для депутатов взять оплачиваемый отпуск с 1 по 15 мая.

«Данный распорядок предусматривает деление нашего отпускного периода на два этапа. Один из них приходится на первую половину мая и представляет 13 отпускных дней и второй период, с 31 июля по 28 августа, 29 дней, и в целом это 42 дня», — отметила председатель комитета по регламенту и организации работы ГД Ольга Севастьянова, чьи слова приводит агентство «Москва».

Ранее весенняя сессия Государственной думы заканчивалась в начале или в середине июля.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Государственная дума изменила график отпусков

Весенняя сессия 2017 года продлена до конца июля

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