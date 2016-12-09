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Суд проверит обвинение, от которого «волосы дыбом встают»

Ранее Владимир Путин заинтересовался постановлением, в котором человека обвинили в том, что тот написал в прокуратуру

Квалификационная коллегия судей займется проверкой факта, возмутившего президента РФ Владимира Путина. Речь идет о постановлении мирового судьи, в котором сообщается, что гражданин «совершил [преступление] путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

«Выясняются обстоятельства вынесения постановления по озвученному президентом делу. Будут изучены материалы дела и объяснения всех участников по делу, на основании чего будет принято окончательное решение», — сообщили в квалификационной коллегии судей, передает «РИА Новости».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин зачитал постановление суда, которое возмутило его до крайности.

«От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое?!» — негодовал глава государства.

Он постановил разобраться с этим конкретным случаем.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Суд проверит обвинение, от которого «волосы дыбом встают»

Ранее Владимир Путин заинтересовался постановлением, в котором человека обвинили в том, что тот написал в прокуратуру

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