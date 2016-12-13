Портрет не при параде

«Непарадный портрет. Искусство XX века» — так называется экспозиция, организованная ВДНХ и развернутая в павильоне «Зерно». Более сотни портретов, в том числе авторства таких мастеров, как Бакст, Фальк, Серебрякова, Зверев. Подавляющее большинство работ происходит из частных коллекций, поэтому широкой публике они неизвестны. Для ценителей искусства это более чем весомые аргументы в пользу посещения экспозиции.



Работы выстроены хронологически. От «Мира искусства» и авангарда 1910–1920-х годов — к неформальному искусству середины века, а далее — к нонкомформистам «оттепели» и концептуалистам «застоя». Отдельными вещами представлен соцреализм, но вождей и оптимистических рабочих мы здесь не увидим. Авторы постарались пунктирно наметить историю жанра с акцентом на образы, идущие вразрез или по крайней мере не в ногу с доминировавшей эстетикой.



При всей убедительности и привлекательности концепции логика в чередовании работ просматривается не сразу. Зритель, привлеченный громкими именами, может испытать разочарование.



Так, Лев Бакст представлен небольшим и довольно невзрачным акварельным портретом Иды Рубинштейн, написанным в 1918 году. Михаил Врубель и Филипп Малявин — и вовсе крошечными карандашными набросками. А ведь именно эти художники произвели революцию в жанре и в лучших своих работах предложили новаторский подход к изображению человека. Достаточно вспомнить «Портрет Зинаиды Гиппиус» Бакста, «Царевну-лебедь» Врубеля и малявинских крестьянок.



Фото: Александр Мурашкин/предоставлено агентством Art PR

Не менее обидно за одного из величайших портретистов второй половины XX века — Анатолия Зверева. О его искусстве зрителям предлагают судить по неплохому, но отнюдь не выдающемуся «Автопортрету» 1971 года.



Конечно, есть и удачи. Былинно-мощный «Крестьянин» Бориса Григорьева (1917–1918) надолго впечатывается в память благодаря пронзительному взору голубых глаз; два прелестных женских портрета Михаила Соколова 1920-х — начала 1930-х годов восхищают утонченностью не по-советски выглядящих модниц.



Весьма интересным кажется и выбор работ концептуалистов и арт-деятелей перестроечной поры. Через «Проект для одинокого человека» Виктора Пивоварова, недавно экспонировавшийся в «Гараже», видеозапись выступления Дмитрия Пригова, ироничные фотоработы-стилизации AES+F и Тимура Новикова авторы предлагают по-новому взглянуть на само понятие портрета. Например, у Пивоварова люди вообще не изображены, но в словесных описаниях на плакатах создан архетипический образ советского обывателя.



Фото: Александр Мурашкин/предоставлено агентством Art PR

И всё же воспринимать эту выставку без знания лучших достижений представленных художников довольно сложно. А в названии «Непарадный портрет...» после осмотра экспозиции прочитываются новые коннотации: подобно тому как дама решается показаться в непарадном виде лишь перед самыми близкими людьми, так и великие художники здесь представлены отнюдь не при параде. Впрочем, для тех, кому перечисленные имена уже стали родными, это даже плюс.



Выставка продлится до 5 марта 2017 года.

