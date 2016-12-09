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В Ижевске неизвестные покрасили бездомную собаку в розовый цвет

Зоозащитники и волонтеры начали искать собаку, беспокоясь, что животное может погибнуть

Фото: группа СОБАКИ - ПОТЕРЯКИ «ВКонтакте»

В Ижевске неизвестные покрасили бездомную собаку в розовый цвет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказали неравнодушные местные жители. Фотографии собаки, шерсть которой полностью окрашена в розовый цвет, появились в сообществе «Собаки-потеряки». Предположительно, неизвестные могли покрасить животное краской из баллончика. 

Зоозащитники и волонтеры начали искать собаку, беспокоясь, что животное погибнет, т.к. токсичная краска может быть ядовитой, сообщает ИА «Сусанин».

Напомним, это не первый случай живодерского отношения к животным. Ранее широкий общественный резонанс в стране вызвали случаи зверской расправы хабаровских подростков над животными. Российские зоозащитники провели серию пикетов с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. В частности, они требовали предусмотреть для живодеров лишение свободы сроком до 8 лет, а также снизить возраст уголовной ответственности по данному преступлению до 14 лет. Инициативу зоозащитников поддержал президент России Владимир Путин.

На сегодняшний день статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» может предусматривать наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательных исправительных работ сроком до 480 часов, принудительных работ на срок до двух лет и лишение свободы также до двух лет.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Ижевске неизвестные покрасили бездомную собаку в розовый цвет

В Ижевске неизвестные покрасили бездомную собаку в розовый цветЗоозащитники и волонтеры начали искать собаку, беспокоясь, что животное может погибнуть

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