Цементовоз столкнулся с автомобилем в Подмосковье

В Подмосковной Кашире цементовоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает областное МЧС России.

Инцидент произошел в пятницу утром неподалеку от деревни Никулино городского округа Кашира. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в цементовоз, находившийся на обочине. Удар оказался такой силы, что три человека погибли на месте, сообщает телеканал «360».

В результате происшествия движение по автодороге частично затруднено, разлива топлива нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Над ликвидацией последствий аварии работают 19 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники, сообщает РИАМО.