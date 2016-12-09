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Цементовоз столкнулся с автомобилем в Подмосковье

В результате ДТП погибли три человека

В Подмосковной Кашире цементовоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали несколько человек. Об этом сообщает областное МЧС России.

Инцидент произошел в пятницу утром неподалеку от деревни Никулино городского округа Кашира. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в цементовоз, находившийся на обочине. Удар оказался такой силы, что три человека погибли на месте, сообщает телеканал «360».

В результате происшествия движение по автодороге частично затруднено, разлива топлива нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Над ликвидацией последствий аварии работают 19 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники, сообщает РИАМО.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Цементовоз столкнулся с автомобилем в Подмосковье

В результате ДТП погибли три человека

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