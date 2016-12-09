Власти США поставят оружие на Ближний Восток на сумму $7,899 млрд

США намерены продать странам Ближнего Востока оружие и военную технику на сумму почти $8 млрд. За вертолеты, двигатели, противотанковые ракеты, оборудование Катар, Марокко, Саудовская Аравия и ОАЭ заплатят $7,899 млрд.

По данным профильного ведомства Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, Саудовская Авария купит 48 десантно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook. Кроме того, будет приобретено вооружение и оборудование к ним, стоимость одного контракта — $3,51 млрд.

Партию ударных вертолетов AH-64E Apache, двигатели и иное оборудование к ним приобретают Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость сделки — $3,5 млрд.