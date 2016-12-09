Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Спортсменка объяснила решение занятностью в других сферах, связанных со спортом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы Дмитрия Шляхтина. Об этом она заявила на отчетно-выборной конференции организации, которая в настоящий момент проходит в Москве.

«Я снимаюсь с выборов в связи с назначением председателем наблюдательного совета РУСАДА», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОКа, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА, передает «Спорт-экспресс».

На пост президента спортивной организации претендуют действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛАСпортсменка объяснила решение занятностью в других сферах, связанных со спортом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке