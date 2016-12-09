Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в пользу действующего главы Дмитрия Шляхтина. Об этом она заявила на отчетно-выборной конференции организации, которая в настоящий момент проходит в Москве.



«Я снимаюсь с выборов в связи с назначением председателем наблюдательного совета РУСАДА», — приводит ее слова ТАСС.



Ранее спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОКа, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА, передает «Спорт-экспресс».



На пост президента спортивной организации претендуют действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов.

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