Штормовое предупреждение объявлено в Мурманской области. Об этом сообщили в местном Росгидромете.

Усиление северо-западного, северного ветра в порывах от 23 до 28 м/с, снег, сильная метель ожидаются в регионе в течение суток, уточняет ИА «Би-порт».

В связи с неблагоприятными условиями в регионе закрыли проезд в Печенгском районе, движение транспорта ограничено в Мончегорском районе.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость и выполнять указания дорожных знаков, предупреждают в ГИБДД.