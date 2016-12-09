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Штормовое предупреждение объявлено в Мурманской области

В связи с непогодой ограничено движение транспорта в нескольких районах

Штормовое предупреждение объявлено в Мурманской области. Об этом сообщили в местном Росгидромете.

Усиление северо-западного, северного ветра в порывах от 23 до 28 м/с, снег, сильная метель ожидаются в регионе в течение суток, уточняет ИА «Би-порт».

В связи с неблагоприятными условиями в регионе закрыли проезд в Печенгском районе, движение транспорта ограничено в Мончегорском районе.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость и выполнять указания дорожных знаков, предупреждают в ГИБДД.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Штормовое предупреждение объявлено в Мурманской области

В связи с непогодой ограничено движение транспорта в нескольких районах

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