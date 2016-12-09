В Брянске водитель, напавший на полицейского, получил 4 года тюрьмы

Окончательное решение по делу Сергея Кротова принял суд Брянской области.



Водителя, напавшего на сотрудника ДПС, приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Как напоминает интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел в феврале. Под Брянском водитель легкового автомобиля проигнорировал требование автоинспектора остановиться и попытался скрыться. Когда все же к его машине подбежал полицейский, он распылил ему в лицо газ из баллончика, а потом резко тронулся с места. Машина протащила полицейского несколько метров и остановилась, когда тому удалось вытащить ключ из замка зажигания.

Кротов себя виновным не признал. Его жалоба отклонена, и приговор вступил в силу.