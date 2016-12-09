Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Брянске водитель, напавший на полицейского, получил 4 года тюрьмы

Виновным он себя не признал

Окончательное решение по делу Сергея Кротова принял суд Брянской области.

Водителя, напавшего на сотрудника ДПС, приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Как напоминает интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел в феврале. Под Брянском водитель легкового автомобиля проигнорировал требование автоинспектора остановиться и попытался скрыться. Когда все же к его машине подбежал полицейский, он распылил ему в лицо газ из баллончика, а потом резко тронулся с места. Машина протащила полицейского несколько метров и остановилась, когда тому удалось вытащить  ключ из замка зажигания.

Кротов себя виновным не признал. Его жалоба отклонена, и приговор вступил в силу.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Брянске водитель, напавший на полицейского, получил 4 года тюрьмы

Виновным он себя не признал

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке