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Власти Алтайского края возмущены дороговизной проекта театра кукол

Сметная стоимость строительства театра «Сказка» составляет 400 млн рублей

Фото: официальный сайт города Барнаула/barnaul.org

Губернатор Алтайского края Александр Карлин выразил возмущение стоимостью проекта государственного театра кукол «Сказка» в Барнауле. Ранее он уже поручал пересмотреть смету строительных работ.

В краевом управлении по культуре и архивному делу уточнили, что проект сократили на треть. Только его цена осталась прежней — около 400 млн рублей.

«Вы спроектировали строительство театра кукол на четыре этажа за 400 млн рублей. Я велел два этажа убрать. Вы убрали третий этаж, подвал, а почему цена проекта осталась той же?» — спросил Карлин.

Сообщается, что кукольный театр в Барнауле построят в течение двух следующих лет. В Главстрое Алтайского края пояснили, что «каждая статья обоснована». Карлина не удовлетворил ответ подчиненных, он обещал собрать совещание по вопросу стоимости проекта, передает altapress.ru.

«Вы что здесь включаете? В «Сказку» можно вложить и 1,5 млрд. Я прекрасно понимаю: украсить фасад стразами, ручной работы кресла заказать в Австрии. Но мы ведем речь о том, что театр небольшой емкости. Там менее 200 кресел, какие полмиллиарда?» — высказался губернатор.

В настоящее время здание старого театра кукол закрыто. Новое планируют возвести на его месте в историческом центре Барнаула. Последние два года труппа вынуждена выступать в доме культуры «Моторостроителей».

Новое здание театра будет трехэтажным. Он займет площадь в 4 тыс. кв. м. В нем будут лифты, парковка и два зала на 250 и 100 мест. Проект здания предполагается выполнить в стиле, характерном для архитектуры конца XIX —начала ХХ веков.

Окончательная стоимость строительства театра кукол «Сказка» не утверждена. Ее установит государственная экспертиза.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Власти Алтайского края возмущены дороговизной проекта театра кукол

Власти Алтайского края возмущены дороговизной проекта театра куколСметная стоимость строительства театра «Сказка» составляет 400 млн рублей

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