Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Преступники в одежде бабушки ограбили магазин под Вологдой

Им удалось похитить товары на 65 тыс. рублей

Товары на несколько десятков тысяч рублей похищены из магазина под Вологдой. К преступлению причастны три местных жителя. Сейчас они задержаны.

Как сообщает областное управление МВД, воры разбили стекло двери запасного входа продовольственного магазина в поселке Молочное. Они унесли оттуда продукты на сумму более 65 тыс. рублей, в том числе сигареты и алкоголь.

На преступников следствию удалось выйти с помощью записи с камер видеонаблюдения. Сначала нашли одежду, которая была на них в момент ограбления, потом задержали и их самих.

Молодые люди признались, что надели на преступление вещи, принадлежащие бабушке одного из них, на руки натянули носки, а лица закрыли шарфами.

По факту случившегося заведено уголовное дело, молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает Cpv.Ru.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Преступники в одежде бабушки ограбили магазин под Вологдой

Им удалось похитить товары на 65 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке