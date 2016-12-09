Преступники в одежде бабушки ограбили магазин под Вологдой

Товары на несколько десятков тысяч рублей похищены из магазина под Вологдой. К преступлению причастны три местных жителя. Сейчас они задержаны.

Как сообщает областное управление МВД, воры разбили стекло двери запасного входа продовольственного магазина в поселке Молочное. Они унесли оттуда продукты на сумму более 65 тыс. рублей, в том числе сигареты и алкоголь.



На преступников следствию удалось выйти с помощью записи с камер видеонаблюдения. Сначала нашли одежду, которая была на них в момент ограбления, потом задержали и их самих.

Молодые люди признались, что надели на преступление вещи, принадлежащие бабушке одного из них, на руки натянули носки, а лица закрыли шарфами.

По факту случившегося заведено уголовное дело, молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает Cpv.Ru.



