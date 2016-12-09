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В Пензе предлагают лицензировать продажу лосьонов на спирту

С инициативой выступила местная полиция

Пензенские правоохранительные органы выступили за введение лицензирования розничной продажи лосьонов, в состав которых входит спирт.

Как сказал и.о. начальника полиции Сергей Шестаков, несмотря на введение административной ответственности, продается такая продукция без лицензии. Население продолжает активно покупать и употреблять этот продукт.

ИА «Пенза-пресс» напоминает о том, что в июле нынешнего года были внесены поправки в федеральное законодательство, устанавливающие требования к производству и продаже парфюмерной продукции, изготовленной на спирту.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Пензе предлагают лицензировать продажу лосьонов на спирту

С инициативой выступила местная полиция

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