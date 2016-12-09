Болгария полностью выплатила России долг за АЭС «Белене»

Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью выплатила долг российскому АО «Атомстройэкспорт» по проекту АЭС «Белене». Об этом сообщил департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом» в пятницу.



Сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» в соответствии с решением арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве, принятым 14 июня 2016 года, составила €601,6 млн.



НЭК ЕАД вылатил задолженность за АЭС «Белене», сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Теменужка Петкова в парламенте Болгарии.

Перевод суммы долга на счет «Атомстройэкспорта» был осуществлен в четверг вечером. В ближайшее время названная сумма должна поступить на счет российской компании, пишет Утро.ru.

В госкорпорации «Росатом» отметили, что российская сторона удовлетворена выполнением НЭК ЕАД обязательств по выплате долга в срок и в полном объеме, передает «РИА Новости».



Соглашение об урегулировании отношений было подписано между НЭК ЕАД и АО «Атомстройэкспорт» 26 октября 2016 года.

