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Болгария полностью выплатила России долг за АЭС «Белене»

Сумма задолженности составляла €601,6 млн

Национальная электроэнергетическая компания Болгарии (НЭК ЕАД) полностью выплатила долг российскому АО «Атомстройэкспорт» по проекту АЭС «Белене». Об этом сообщил департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом» в пятницу.

Сумма задолженности НЭК ЕАД перед АО «Атомстройэкспорт» в соответствии с решением арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве, принятым 14 июня 2016 года, составила €601,6 млн.

НЭК ЕАД вылатил задолженность за АЭС «Белене», сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Теменужка Петкова в парламенте Болгарии.

Перевод суммы долга на счет «Атомстройэкспорта» был осуществлен в четверг вечером. В ближайшее время названная сумма должна поступить на счет российской компании, пишет Утро.ru.

В госкорпорации «Росатом» отметили, что российская сторона удовлетворена выполнением НЭК ЕАД обязательств по выплате долга в срок и в полном объеме, передает «РИА Новости».

Соглашение об урегулировании отношений было подписано между НЭК ЕАД и АО «Атомстройэкспорт» 26 октября 2016 года.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Болгария полностью выплатила России долг за АЭС «Белене»

Сумма задолженности составляла €601,6 млн

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