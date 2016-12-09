Правила парковки изменились около аэропорта Шереметьево

Длительная стоянка автомобильного транспорта в аэропорту Шереметьево возле терминалов D, E и F теперь запрещена. По новым правилам автомобиль может находиться на этой территории максимум 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

За пребывание машины на парковке свыше этого времени автомобилист должен будет заплатить пени в размере 700 рублей в час, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пассажиров и провожающих просят парковать свои машины в специально отведенных зонах и на многоуровневых паркингах аэропорта. За соблюдением правил парковки следят парконы.