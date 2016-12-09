Глава АРБ: расчистка банковского рынка завершается

Процесс расчистки банковского рынка близок к финалу, рассчитывает президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.



В пятницу Центробанк лишил лицензий сразу четыре московских банка, хотя до этого еженедельная порция отзывов обычно состояла не более чем из трех лицензий. Произошло это через два дня после того, как Кремль предписал продолжать оздоровление банковского сектора и в этой работе «действовать аккуратно».



«Количество отзывов за раз, на мой взгляд, в этом случае не принципиально <...> Очередного витка отзывов лицензий не будет. Я надеюсь, что сейчас уже завершающий этап так называемого очищения банковской системы», — заявил «Известиям» Тосунян, комментируя последние действия регуляторов.



Глава АРБ считает, что российский Центробанк не получает из Кремля директив относительно зачисток в банковской системе.



«Думаю, что президент Центробанку подобного рода поручений не дает, и поэтому ЦБ работает в достаточно самостоятельном режиме и самостоятельно осуществляет свою политику», — сказал Тосунян.



Вместе с тем собеседник «Известий» не разделяет подхода, при котором у банков «при возникновении проблем с активами неизбежно отзываются лицензии».



«Систему можно очищать и путем оздоровления банков, а не только путем патологоанатомиеским», — пояснил руководитель ассоциации.

