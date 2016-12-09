Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Подмосковная маршрутка с пассажирами загорелась на ходу

Пострадавших в результате ЧП нет

В подмосковном Щелкове на ходу загорелась переполненная маршрутка. Все пассажиры и водитель успели покинуть горящий салон. Об этом сообщает Life.ru.

По словам очевидца, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок под днищем «Газели», после чего из моторного отсека повалил густой черный дым.

Инцидент произошел в районе дома № 26 на Талсинской улице. В настоящее время возгорание ликвидировано. Движение на автодороге частично затруднено, разлива топлива нет. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Подмосковная маршрутка с пассажирами загорелась на ходу

Пострадавших в результате ЧП нет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке