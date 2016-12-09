Подмосковная маршрутка с пассажирами загорелась на ходу

В подмосковном Щелкове на ходу загорелась переполненная маршрутка. Все пассажиры и водитель успели покинуть горящий салон. Об этом сообщает Life.ru.

По словам очевидца, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок под днищем «Газели», после чего из моторного отсека повалил густой черный дым.

Инцидент произошел в районе дома № 26 на Талсинской улице. В настоящее время возгорание ликвидировано. Движение на автодороге частично затруднено, разлива топлива нет. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».