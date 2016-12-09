Несколько сотен орловцев выстроились в слово «ОРЕЛ!»

В Орле около 300 человек стали участниками флешмоба в честь Всероссийской акции, посвященной Дню Героев Отечества.



Они выстроились на главной городской площади в форме пятиметровых букв, из которых было составлено слово «ОРЕЛ!». Одновременно с этим в небо были запущены воздушные шары оранжевого и черного цветов.

Как напоминает InfoOrel.ru, с 2007 года в России отмечается День Героев Отечества. 9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден святого Георгия Победоносца. Его восстановили в 2000 году. Сегодня это высшая военная награда России.

Патриотическая акция прошла одновременно 40 российских городах.