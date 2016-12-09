Президента ВФЛА не удалось избрать в первом туре

В Москве в данный момент начинается второй тур выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Первый тур победителя не выявил. В ходе отчетно-выборной конференции лидирует действующий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, набравший 32 голоса делегатов. Его основной конкурент, олимпийский чемпион-2008 в прыжках в высоту, депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Сильнов имеет 20 голосов, действующий генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов – 16.

Изначально для победы по итогам второго тура нужно было набрать две трети общего числа голосов зарегистрированных делегатов. После нескольких повторных голосований победителя выявить не удалось, в результате чего Бутов снял свой кандидатуру, не став при этом призывать своих избирателей голосовать ни за Шляхтина, ни за Сильнова. А сама конференция внесла изменения в устав – теперь для победы во втором туре нужно набрать 50% плюс 2 голоса. Именно в этом формате Шляхтин и Сильнов выявят победителя.

Напомним, еще перед первым туром четвертый кандидат двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов, мотивировав это желанием избежать конфликта интересов после своего недавнего избрания председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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