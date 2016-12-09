Под Рязанью у местного жителя изъяли 5 т контрафактного алкоголя

Полицейские в городе Кораблино Рязанской области изъяли у местного жителя 5 т контрафактного алкоголя. Об этом сообщили пресс-службе УМВД России по региону.

Крупную партию некачественного алкоголя нашли у 56-летнего мужчины, который хранил коробки с алкоголем у себя в сарае.

Полицейские установили, что спиртное производили в подпольном цехе, который был закрыт летом текущего года. Выяснилось, что подозреваемый ранее выкупил крупную партию алкоголя в закрытом цехе и продавал его среди местных жителей.

Всего из незаконного оборота было изъято более 7 тыс. бутылок с этикетками «водка», около тысячи бутылок шампанского, которые вызвали сомнения в подлинности. Образцы изъятой продукции направили на экспертизу. В настоящий момент оперативники выясняют каналы поставки контрафактного спиртного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает РИА «7 новостей».