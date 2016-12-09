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Курс евро к рублю достиг минимума с июня 2015 года

Европейская валюта торговалась на Московской бирже ниже 67 рублей

Курс евро впервые с июля 2015 года упал в ходе торгов на Московской бирже ниже 67 рублей.

В 11:34 европейская валюта торговалась на уровне 66,93 рубля. Это на 77,5 копейки ниже уровня предыдущего закрытия и минимум с 30 июля 2015 года.

В свою очередь курс доллара впервые с 1 ноября снизился до 63,04 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Как сообщает «Интерфакс», февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал примерно на 1%, до $54,5 за баррель.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Курс евро к рублю достиг минимума с июня 2015 года

Европейская валюта торговалась на Московской бирже ниже 67 рублей

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