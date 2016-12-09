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Новым замминистра финансов РФ может стать Владимир Колычев

Сейчас он возглавляет департамент бюджетной политики и планирования

Директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина Владимир Колычев может сменить на посту замминистра финансов Максима Орешкина, на прошлой неделе возглавившего Минэкономразвития, рассказал «Известиям» федеральный чиновник в финансово-экономическом блоке правительства. 

В Минфине отказались комментировать эту информацию, отметив, что «назначение замминистра - прерогатива правительства».

«Минфин свои предложения представит», - заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. 

Колычев работает в Минфине с мая 2015 года, а до этого трудился, как и его предшественник, в «ВТБ Капитале».

Орешкин был назначен главой МЭР в конце ноября 2016 года и в этом качестве сменил Алексея Улюкаева, снятого с должности после ареста с поличным при получении взятки.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Новым замминистра финансов РФ может стать Владимир Колычев

Сейчас он возглавляет департамент бюджетной политики и планирования

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