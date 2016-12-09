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После отравления лицеистов в Якутии возбуждено уголовное дело

Ночью 8 декабря более 20 воспитанников были госпитализированы

СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело после отравления 21 воспитанника Октемского лицея-интерната. В настоящее время идет следствие.

По факту отравления лицеистов возбуждено дело по статье «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщает ИА SakhaNews.

Учащихся образовательного учреждения госпитализировали с жалобами на рвоту и боли в области живота ночью 8 декабря. Их доставили в инфекционное отделение Мохсоголлохской больницы. Заболевшим детям по 14–15 лет. Им поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».

Установлено, что перед госпитализацией воспитанники лицея кушали бисквитные фруктовые рулеты в фабричной упаковке и соки в упаковке Tetra Pak.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

После отравления лицеистов в Якутии возбуждено уголовное дело

Ночью 8 декабря более 20 воспитанников были госпитализированы

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