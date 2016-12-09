После отравления лицеистов в Якутии возбуждено уголовное дело

СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело после отравления 21 воспитанника Октемского лицея-интерната. В настоящее время идет следствие.



По факту отравления лицеистов возбуждено дело по статье «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщает ИА SakhaNews.



Учащихся образовательного учреждения госпитализировали с жалобами на рвоту и боли в области живота ночью 8 декабря. Их доставили в инфекционное отделение Мохсоголлохской больницы. Заболевшим детям по 14–15 лет. Им поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».



Установлено, что перед госпитализацией воспитанники лицея кушали бисквитные фруктовые рулеты в фабричной упаковке и соки в упаковке Tetra Pak.

