После отравления лицеистов в Якутии возбуждено уголовное дело

Ночью 8 декабря более 20 воспитанников были госпитализированы
СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело после отравления 21 воспитанника Октемского лицея-интерната. В настоящее время идет следствие.
По факту отравления лицеистов возбуждено дело по статье «Сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщает ИА SakhaNews.
Учащихся образовательного учреждения госпитализировали с жалобами на рвоту и боли в области живота ночью 8 декабря. Их доставили в инфекционное отделение Мохсоголлохской больницы. Заболевшим детям по 14–15 лет. Им поставлен диагноз «острый гастроэнтерит».
Установлено, что перед госпитализацией воспитанники лицея кушали бисквитные фруктовые рулеты в фабричной упаковке и соки в упаковке Tetra Pak.