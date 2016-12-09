Лавров: НАТО судорожно «втаскивает» в свои ряды Черногорию

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО намерено «втащить» Черногорию в альянс до истечения мандата администрации нынешнего президента США Барака Обамы.

«Сейчас они судорожно «втаскивают» в свои ряды Черногорию. Мы видим, как суета идет вокруг этого процесса», – сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи СМИД ОБСЕ в Гамбурге.

Складывается ощущение, что Черногорию «пытаются втащить в альянс» до истечения мандата администрации Обамы, добавил Лавров.

Инфраструктура НАТО вплотную приближается к российским границам, добавил министр и обратил внимание, что США впервые за годы разворачивают тяжелую технику в Прибалтике, передает «Федеральное агентство новостей».