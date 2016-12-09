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Установлена причина смерти нижегородского водителя автобуса за рулем

У него оторвался тромб

Нижегородские правоохранительные органы продолжают расследование вчерашнего инцидента с водителем городского автобуса. Он умер, находясь за рулем.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отрыва легочного тромба. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса № 51 умер в момент движения транспортного средства. В это время в автобусе не было пассажиров, находилась только кондуктор.

В транспортном предприятии уверяют, что водитель вышел на работу после выходного дня, он удачно прошел медицинский осмотр.

Кондуктор пыталась оказать ему первую помощь во время приступа, но врачи «скорой» констатировали смерть.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Установлена причина смерти нижегородского водителя автобуса за рулем

У него оторвался тромб

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