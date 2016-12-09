Установлена причина смерти нижегородского водителя автобуса за рулем

Нижегородские правоохранительные органы продолжают расследование вчерашнего инцидента с водителем городского автобуса. Он умер, находясь за рулем.



По предварительным данным, смерть наступила в результате отрыва легочного тромба. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Ранее сообщалось о том, что водитель автобуса № 51 умер в момент движения транспортного средства. В это время в автобусе не было пассажиров, находилась только кондуктор.



В транспортном предприятии уверяют, что водитель вышел на работу после выходного дня, он удачно прошел медицинский осмотр.



Кондуктор пыталась оказать ему первую помощь во время приступа, но врачи «скорой» констатировали смерть.