Шляхтина переизбрали президентом ВФЛА

Дмитрий Шляхтин переизбран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.



За него было отдано 36 голосов. Другой претендент на пост главы ВФЛА, олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов, получил 31 голос. Еще один бюллетень признали недействительным.



Ранее свою кандидатуру в пользу действующего главы федерации сняла двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.



На пост президента спортивной организации также претендовал генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

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