Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Шляхтина переизбрали президентом ВФЛА

За действующего главу федерации было отдано 36 голосов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Дмитрий Шляхтин переизбран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

За него было отдано 36 голосов. Другой претендент на пост главы ВФЛА, олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов, получил 31 голос. Еще один бюллетень признали недействительным.

Ранее свою кандидатуру в пользу действующего главы федерации сняла двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. 

На пост президента спортивной организации также претендовал генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Шляхтина переизбрали президентом ВФЛА

Шляхтина переизбрали президентом ВФЛАЗа действующего главу федерации было отдано 36 голосов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке