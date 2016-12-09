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Десять человек пострадали из-за хлопка газа на заводе под Тверью

Три человека получили серьезные ожоги, еще семеро получили травмы различной степени тяжести

Десять человек пострадали из-за при хлопка газа, который произошел в цехе завода ООО «Изотек» в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ИА «ТВЕРИГРАД», три человека получили серьезные ожоги, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в одно из медучреждений Твери.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв цистерны с промышленным газом. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Десять человек пострадали из-за хлопка газа на заводе под Тверью

Три человека получили серьезные ожоги, еще семеро получили травмы различной степени тяжести

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