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Михалков: «Ельцин Центр» разрушает самосознание людей

По мнению режиссера, программу необходимо скорректировать

Председатель союза кинематографистов РФ и глава Российского фонда культуры Никита Михалков выступил с негативной критикой в адрес программ «Ельцин Центра», находящегося в Екатеринбурге.

Режиссер полагает, что программа нуждается в корректировке. Такое мнение Михалков выразил в ходе парламентских слушаний «О реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: региональный аспект», возглавляемых председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

Режиссер уже не в первый раз обращает внимание общественности на деятельность «Елицин Центра». В марте 2016 года в одном из выпусков своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков говорил о том, что «Ельцин Центр» позволяет себе идеологически трактовать историю, что разрушает самосознание молодежи.

«Мы говорим о регионах, но мы не можем не понимать, что не может быть культуры без объективного понимания истории. В Екатеринбурге существует центр, в котором осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей», — говорил режиссер.

При этом Михалков подчеркнул, что не ведет речь о том, что необходима цензура или наказания.

«Я говорю о возможности сменить вектор, скорректировать программу. Это вопрос национальной безопасности, каждый день сотни детей ходят туда (в «Ельцин Центр» — «Известия»), они получают этот яд».

Режиссер добавил, что это «нельзя пускать на самотек, потом будет поздно».

«Мы вас услышали», — заверила Матвиенко режиссера.

«Ельцин Центр» — это общественный, образовательный и культурный центр. Открытие состоялось в 2015 году в Екатеринбурге.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Михалков: «Ельцин Центр» разрушает самосознание людей

По мнению режиссера, программу необходимо скорректировать

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